Procurado

As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 98558-1111, do 11º DIP; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM.

Um homem identificado como Jefferson Ramos da Costa, de 35 anos, está sendo procurado suspeito de estuprar duas universitárias. O crime foi praticado no dia 11 de maio deste ano, no bairro Coroado, zona Leste.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, o autor invadiu no imóvel das vítimas durante a madrugada, no momento em que elas estavam dormindo.

“Uma das vítimas percebeu a presença do indivíduo na residência e tentou fugir, mas teve seu cabelo puxado por ele. A segunda conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda, fazendo com que o autor fugisse do local”, destacou o delegado.

Denúncias

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Jefferson Ramos da Costa pode ser repassada pelo número (92) 98558-1111, disque-denúncia do 11º DIP; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo”, assegurou o delegado.

Leia mais:

Homem é procurado por agredir ex com capacete em Manaus