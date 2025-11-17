Declaração

Declaração de Friedrich Merz durante discurso na Alemanha gera repercussão após comentário sobre Belém, sede da COP30.

Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, virou alvo de críticas após declarar que jornalistas e integrantes da delegação alemã teriam ficado “contentes de ir embora de Belém” depois da participação na COP30. A fala foi feita durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro, e rapidamente repercutiu internacionalmente.

Durante sua fala, Merz ressaltou que considera a Alemanha “um dos países mais bonitos do mundo” e relatou ter perguntado aos jornalistas que o acompanharam na viagem ao Brasil se alguém ficaria mais tempo em Belém. Segundo ele, ninguém levantou a mão, reforçando que todos teriam ficado satisfeitos em retornar para casa.

A transcrição oficial foi publicada pelo governo alemão e também no site e no canal do YouTube do Congresso do Comércio, organizado pela Handelsverband Deutschland (HDE), principal federação varejista do país. A emissora pública Deutsche Welle (DW) destacou que Merz utilizou o comentário para valorizar o ambiente econômico da Alemanha.

O chanceler esteve na Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém, onde participou de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, anunciou que a Alemanha pretende contribuir financeiramente com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa brasileira voltada ao combate às mudanças climáticas. Ele afirmou que o país europeu fará uma “contribuição considerável”, mas não detalhou valores.

O TFFF, lançado oficialmente na última semana, é uma das principais apostas do governo brasileiro para financiar ações ambientais e tem previsão de captar até US$ 125 bilhões ao longo dos próximos anos.

*Com informações do G1

