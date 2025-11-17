Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, virou alvo de críticas após declarar que jornalistas e integrantes da delegação alemã teriam ficado “contentes de ir embora de Belém” depois da participação na COP30. A fala foi feita durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro, e rapidamente repercutiu internacionalmente.
Durante sua fala, Merz ressaltou que considera a Alemanha “um dos países mais bonitos do mundo” e relatou ter perguntado aos jornalistas que o acompanharam na viagem ao Brasil se alguém ficaria mais tempo em Belém. Segundo ele, ninguém levantou a mão, reforçando que todos teriam ficado satisfeitos em retornar para casa.
A transcrição oficial foi publicada pelo governo alemão e também no site e no canal do YouTube do Congresso do Comércio, organizado pela Handelsverband Deutschland (HDE), principal federação varejista do país. A emissora pública Deutsche Welle (DW) destacou que Merz utilizou o comentário para valorizar o ambiente econômico da Alemanha.
O chanceler esteve na Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém, onde participou de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, anunciou que a Alemanha pretende contribuir financeiramente com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa brasileira voltada ao combate às mudanças climáticas. Ele afirmou que o país europeu fará uma “contribuição considerável”, mas não detalhou valores.
O TFFF, lançado oficialmente na última semana, é uma das principais apostas do governo brasileiro para financiar ações ambientais e tem previsão de captar até US$ 125 bilhões ao longo dos próximos anos.
