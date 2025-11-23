tragédia

Acidente no Largo de São Sebastião deixa uma pessoa morta e outra ferida durante montagem da árvore de Natal

Um guindaste tombou durante a montagem da árvore de Natal no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, na manhã deste domingo (23), matando uma pessoa e deixando outra ferida.

Segundo testemunhas, o equipamento alçava pedaços da árvore quando perdeu o equilíbrio, fazendo com que partes da estrutura caíssem sobre os trabalhadores envolvidos na montagem.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas tentando retirar os destroços para salvar os trabalhadores que ficaram presos sob a árvore.

Equipes de emergência e autoridades locais foram acionadas imediatamente para prestar atendimento e remover as vítimas com segurança.

As vítimas foram levadas às unidades de saúde de Manaus. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de atendimento, enquanto a outra permanece internada em estado estável.

A polícia via investigar as causas do acidente.

Nota

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informa que, na manhã deste domingo (23), durante a montagem da árvore de Natal do Largo de São Sebastião, o guindaste da empresa responsável pela operação, que estava sendo utilizado para a colocação de módulos da estrutura, tombou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram o atendimento de duas pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde da capital. Uma das vítimas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ao chegar ao hospital. A outra segue internada, com quadro de saúde estável. O Governo do Amazonas lamenta pelo ocorrido e informa que está prestando toda a assistência às vítimas e famílias.

As primeiras informações apontam para a possibilidade de falha operacional como causa do acidente, o que será devidamente apurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), vai instaurar um Inquérito Policial (IP). A Secretaria de Cultura e Economia Criativa ressalta que a empresa contratada apresentou a documentação exigida para esse tipo de operação, que será entregue aos órgãos competentes.

Leia mais:

Vídeo: Guindaste tomba durante montagem de árvore de Natal no Centro de Manaus