Na tarde deste domingo (23), Bahia e Vasco entraram em campo pressionados pelo Campeonato Brasileiro, mas quem se deu melhor foi o Tricolor. O time de Rogério Ceni venceu por 1 a 0, em jogo realizado na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada.
O gol decisivo foi marcado por Erick Pulga, no segundo tempo, logo após a expulsão de David, do Vasco. O zagueiro Ramos Mingo também recebeu cartão vermelho, mas o Bahia conseguiu se segurar e manter a vantagem até o apito final.
Impacto na tabela
Com a vitória, o Bahia chegou à sexta posição, com 56 pontos, dois a menos que o Botafogo, que permanece na quinta colocação, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
O Vasco, por outro lado, estacionou na 13ª colocação, com 42 pontos, acumulando cinco derrotas consecutivas na Série A sob comando de Fernando Diniz.
Bahia domina o primeiro tempo
O Tricolor começou o jogo com agressividade, aproveitando o apoio da torcida para pressionar o Vasco. Aos 30 minutos, Ademir avançou pela ponta direita e chutou no cantinho, mas Léo Jardim fez grande defesa.
O Bahia ainda criou chances com Everton Ribeiro e Kanu, mas o placar permaneceu zerado na primeira etapa, apesar da superioridade tricolor.
Segundo tempo dramático e gol decisivo
No segundo tempo, o Vasco equilibrou o jogo inicialmente, com a entrada de David, mas a presença do camisa 7 durou pouco. Aos 22 minutos, ele foi expulso após entrada dura em Kanu.
Com um jogador a mais, o Bahia abriu o placar aos 27 minutos: Ademir cobrou escanteio curto, levantou para Erick Pulga, que completou de cabeça para o gol.
Aos 39 minutos, o zagueiro Ramos Mingo, que seria substituído, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, mas o Bahia segurou a pressão e garantiu os três pontos.
Próximos confrontos
O Bahia visita o Juventude, às 19h da próxima sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada.
O Vasco enfrenta o Internacional, às 19h30, em São Januário.
*Com informações do Lance
