Juazeiro

Vítimas foram atacadas por quatro suspeitos em motos; Polícia Civil investiga o crime.

Quatro suspeitos em duas motos interceptaram um carro em um posto de combustíveis no Bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, e mataram três homens a tiros na madrugada de sábado (22).

Um dos passageiros tentou sair do veículo, mas foi executado antes de escapar. Após o ataque, os criminosos fugiram nas motos.

Segundo a Secretaria de Segurança, as vítimas tinham 20, 23 e 38 anos. O mais jovem havia sido preso na véspera por porte ilegal de arma de fogo e tinha antecedentes por tráfico de drogas. Já o homem de 23 anos possuía passagens por violência doméstica e crime contra a administração pública.

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso para identificar os envolvidos no crime.

*Com informações do Meio News

