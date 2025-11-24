Estelionato

Laura Jaquelyne Tavares oferecia consórcios de motos, recebia valores e não entregava os veículos nem reembolsava vítimas.

Laura Jaquelyne Souza Tavares, de 41 anos, é procurar pelo 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por aplicar golpes em clientes de uma concessionária de veículos no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Ela oferecia consórcios de motocicletas, recebia pagamentos antecipados e, em seguida, não entregava os veículos nem devolvia o dinheiro.

Segundo o delegado Marcos Arruda, Laura oferecia consórcios de motocicletas, recebia valores antecipados para suposta reserva dos veículos e deixava de entregar ou devolver o dinheiro prometido. “Foram diversas vítimas. Uma delas pagou R$ 2 mil de entrada. A autora alegou reprovação dos documentos e afirmou que devolveria o valor, porém não efetuou o reembolso e deixou de responder às tentativas de contato”, relatou o delegado.

Outras investigações

O delegado ainda informou que Laura Jaquelyne responde a outros procedimentos pelo mesmo modus operandi, induzindo vítimas a pagamentos antecipados e causando prejuízo financeiro.

Como denunciar

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Laura Jaquelyne pode ser repassada pelos números:

(92) 98558-1111 e (92) 98425-3580 (disque-denúncia do 11º DIP)

197; (92) 3667-7575, da Polícia Civil

181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

“A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo”, garantiu o delegado.

