Audiência de custódia

Antônio Benjamin foi liberado após audiência de custódia; acidente matou um trabalhador e deixou outro ferido em Manaus.

Manaus (AM) – O operador de guindaste Antônio Benjamin, que trabalhava fantasiado de Papai Noel durante a montagem da Árvore de Natal de 2025 no Largo São Sebastião, vai responder em liberdade após passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (24). Ele havia sido preso logo após o acidente ocorrido no domingo (23).

Acidente deixou um morto e um ferido

O tombamento do guindaste resultou na morte de Antônio Paulo Rodrigues de Souza, conhecido como Antônio Suricate, de 40 anos, que estava sendo içado pela máquina. Henes Libório Ramos, de 47 anos, sofreu fratura na perna e permanece internado.

Operador saltou da cabine para se salvar

Benjamin pulou da cabine segundos antes do tombamento. Ele estava afastado pelo INSS e recebia auxílio-doença, mas ainda assim atuava no serviço. O delegado Marcelo Martins, do 24º DIP, afirmou que o operador não tinha condições legais nem técnicas para exercer a função.

“Ele está afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença. Não tinha habilitação nem condições para trabalhar. A empresa falhou ao contratá-lo sem verificar suas qualificações”, disse o delegado.

Horas antes do acidente, a empresa publicou um vídeo em que Benjamin aparece fantasiado de Papai Noel dentro da cabine do guindaste. Outro registro mostra o momento em que ele salta antes da queda.

Falhas técnicas e ausência de planos obrigatórios

Em depoimento, Benjamin relatou que ouviu estalos na máquina enquanto manobrava e tentou corrigir a operação, mas não conseguiu. A investigação identificou falhas no procedimento e ausência de documentos essenciais.

O que faltou na operação

Plano de içamento

Plano de rigging

Plano de engenharia

Auxiliares e isolamento da área

O delegado classificou o caso como homicídio culposo, e Benjamin foi autuado em flagrante. A audiência de custódia determinou que ele responda em liberdade.

Crea-AM aponta irregularidades

O Crea-AM informou que já havia fiscalizado o local na semana anterior e autuado uma empresa sem registro. Naquele momento, foram apresentadas apenas ARTs de elétrica e estruturas metálicas. Nenhuma ART de içamento constava no sistema.

No domingo, a fiscalização encontrou a empresa responsável, mas o funcionário presente não soube informar sobre documentos técnicos obrigatórios. O órgão afirmou que seguirá acompanhando o caso.

Quem eram as vítimas

Antônio Suricate

Auxiliava a manobra no alto da lança do guindaste. Já havia trabalhado na ornamentação natalina de 2022 e costumava gravar vídeos no equipamento sem capacete. O IML apontou edema cerebral, hemorragia e traumatismo craniano.

Henes Libório Ramos

Segurava uma corda para estabilização da estrutura no momento do acidente. Foi hospitalizado com fratura na perna.

Ambos trabalhavam para a empresa contratada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC).

Socorro e apuração

O acidente ocorreu por volta das 10h. Um ex-militar da reserva e um médico que passava pelo local prestaram os primeiros socorros. As vítimas são naturais de Parintins.

A SEC afirmou que a empresa apresentou a documentação exigida. A Polícia Civil abriu inquérito, e o Governo do Amazonas disse que presta assistência às famílias. O governador Wilson Lima lamentou o acidente e determinou apuração rigorosa.

