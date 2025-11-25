Manicoré

PM encontrou o suspeito dormindo horas após o crime e o levou ao 72º DIP para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Amazonas prendeu, na madrugada desta terça-feira (25), Robson Ferreira Correia, 28 anos, conhecido como “Bob Esponja”, enquanto ele dormia em uma casa de alvenaria próxima à ladeira do banho do Valdomiro, em Manicoré.

Ele é suspeito de matar a tiros o jovem Alesson Menezes Passos, de 19 anos, na madrugada do dia 24 de novembro.

A prisão ocorreu durante a Operação Natal Mais Seguro, conduzida pelo 1º Pelotão do 4º Batalhão da PM. Por volta de 2h50, moradores acionaram a equipe policial informando o local onde o suspeito estaria escondido.

A guarnição se deslocou imediatamente ao endereço, fez verbalização, abordagem e revista, confirmando que se tratava do suspeito. Após a identificação, os policiais deram voz de prisão a Robson, que não apresentou resistência.

Ele foi conduzido ao 72º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos procedimentos legais.

Leia mais

França prende mais quatro ligados ao assalto relâmpago no Museu do Louvre