Ação da Rocam no bairro Flores resultou na apreensão de dez tabletes de droga; suspeito não foi localizado.

Dez tabletes de maconha, totalizando 10 quilos, foram apreendidos durante ação realizada na noite de segunda-feira (24) no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A operação foi conduzida pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria armado na rua Aimoré. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma vila de quitinetes. O proprietário do imóvel autorizou a entrada da equipe e indicou o quarto onde o suspeito residia.

No quarto, a porta estava aberta, e ninguém foi encontrado. Durante a revista minuciosa, os policiais localizaram os dez tabletes de maconha. O material apreendido foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

PM orienta sobre denúncias

A Polícia Militar do Amazonas reforça que a população deve informar imediatamente qualquer ação criminosa por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

