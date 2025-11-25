Procurado

Tiago de Aquino Craveiro, 23 anos, é procurado pela Polícia Civil após praticar dois roubos na cidade próxima a Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a divulgação da imagem de Tiago de Aquino Craveiro, de 23 anos, procurado por praticar dois roubos em Manacapuru, município a 68 km de Manaus.

Segundo o delegado John Castilho, o primeiro crime ocorreu no dia 10 de novembro, quando Tiago entrou em um supermercado portando uma arma de fogo e chegou a efetuar disparos para o alto dentro do estabelecimento.

“Após o primeiro roubo, na segunda-feira (24/11) ele roubou um táxi e os passageiros, levando celulares e dinheiro das vítimas. Nós iniciamos as diligências e conseguimos identificar o autor que já responde por homicídio qualificado e outros roubos em Manacapuru”, explicou o delegado.

Disque-denúncia

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Tiago pode ser repassada de forma sigilosa pelos seguintes canais:

DIP Manacapuru: (92) 99517-0201

Polícia Civil: 197 ou (92) 3667-7575