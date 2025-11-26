Denúncia

Suspeito de 22 anos exigia dinheiro da mãe para comprar drogas e praticou furtos na cidade

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (24), pela prática de extorsão contra a própria mãe e por furtos praticados em continuidade delitiva contra outras duas vítimas. A prisão ocorreu no bairro Nova República, em Carauari, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Renata Viana, o suspeito, usuário de drogas, exigia dinheiro da mãe idosa para comprar drogas, ameaçando-a caso não cumprisse as exigências.

“Os policiais civis, junto a GCM, se deslocaram até o endereço informado, onde localizaram o suspeito, no bairro Nova República, em Carauari. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis”, afirmou a delegada. Furtos

Nas primeiras horas da manhã, a equipe policial recebeu informações sobre o primeiro furto cometido pelo homem, quando ele subtraiu diversos objetos de uma residência.

“No fim da mesma manhã, ele teria cometido um segundo furto, dessa vez de uma bicicleta pertencente a outra vítima. Diante disso, realizamos diligências com o objetivo de localizá-lo, e, por volta de 20h de segunda-feira, recebemos informações de que ele estaria cometendo um terceiro crime”, relatou a delegada.

Procedimentos e encaminhamentos

O suspeito foi autuado em flagrante por furto e extorsão e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

