Criança estava sem roupas e ainda com o cordão umbilical

Uma bebê recém-nascida foi encontrada sem roupas, com o cordão umbilical ainda preso, escondida atrás de um formigueiro em uma área rural de São Mateus, no Espírito Santo, na manhã de terça-feira (25). Moradores descobriram a criança após ouvir choro vindo de uma região de mata.

Segundo quem fez o resgate, a recém-nascida estava a cerca de 500 metros de uma casa localizada na zona rural. Por estar escondida atrás do formigueiro, a criança foi difícil de localizar.

Mobilização

A técnica de enfermagem que prestou os primeiros socorros afirmou que a bebê não apresentava ferimentos graves, mas estava fragilizada, possivelmente por ter ficado exposta à chuva durante a madrugada.

Após o atendimento inicial, a recém-nascida foi levada a um hospital de São Mateus para cuidados médicos.

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso, mas informou que não divulgará outras informações para preservar a apuração.

