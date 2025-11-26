Chocante

Farsa de três anos acaba com italiano preso ao renovar identidade da mãe

Na Itália, um homem de 57 anos foi preso após se passar pela própria mãe para continuar recebendo a aposentadoria dela. Graziella Dall’Oglio faleceu em 2022, aos 82 anos, na cidade de Borgo Virgilio. Desde então, o filho — cujo nome não foi divulgado — se vestia como a idosa para receber os pagamentos.

O homem foi detido ao tentar renovar o documento de identidade de Graziella, que havia expirado. Como o procedimento exige presença física, ele se maquiou, colocou uma peruca e vestiu as roupas da mãe.

Desconfiança

O disfarce, no entanto, foi desmascarado pelos pelos no pescoço e pela maquiagem carregada. Segundo o deputado federal Francesco Emilio Borrelli, que divulgou o caso nas redes sociais, uma funcionária do cartório desconfiou do homem e comunicou a situação aos superiores, que acionaram a polícia.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, os agentes notaram que a suposta idosa dirigia, apesar de não possuir carteira de habilitação. Além disso, ao consultar o banco de dados de saúde de Graziella, verificaram que não havia registros recentes.

“Ela não estava em lugar nenhum, e ele também. Era como se estivessem isolados do mundo. Havia assinaturas da idosa em alguns processos urbanísticos, mas não correspondiam exatamente à assinatura autêntica”, disse o prefeito de Borgo Virgilio, Francesco Aporti.

Diante das suspeitas, a polícia convocou a “idosa” ao cartório, alegando que a renovação do documento não havia sido concluída. No local, o homem disfarçado foi abordado por um agente à paisana e conduzido à delegacia, onde confessou a fraude.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram o corpo mumificado de Graziella. Embora se suspeite que a morte tenha ocorrido por causas naturais, uma autópsia foi solicitada para determinar a causa exata. Com isso, além dos crimes de fraude contra o Estado, falsa identidade e falsificação de documento público, o homem também foi acusado de ocultação de cadáver.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Filho é preso após ameaçar matar mãe e ‘beber sangue dela’ no AM