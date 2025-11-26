Na Itália, um homem de 57 anos foi preso após se passar pela própria mãe para continuar recebendo a aposentadoria dela. Graziella Dall’Oglio faleceu em 2022, aos 82 anos, na cidade de Borgo Virgilio. Desde então, o filho — cujo nome não foi divulgado — se vestia como a idosa para receber os pagamentos.
O homem foi detido ao tentar renovar o documento de identidade de Graziella, que havia expirado. Como o procedimento exige presença física, ele se maquiou, colocou uma peruca e vestiu as roupas da mãe.
Desconfiança
O disfarce, no entanto, foi desmascarado pelos pelos no pescoço e pela maquiagem carregada. Segundo o deputado federal Francesco Emilio Borrelli, que divulgou o caso nas redes sociais, uma funcionária do cartório desconfiou do homem e comunicou a situação aos superiores, que acionaram a polícia.
Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, os agentes notaram que a suposta idosa dirigia, apesar de não possuir carteira de habilitação. Além disso, ao consultar o banco de dados de saúde de Graziella, verificaram que não havia registros recentes.
“Ela não estava em lugar nenhum, e ele também. Era como se estivessem isolados do mundo. Havia assinaturas da idosa em alguns processos urbanísticos, mas não correspondiam exatamente à assinatura autêntica”, disse o prefeito de Borgo Virgilio, Francesco Aporti.
Diante das suspeitas, a polícia convocou a “idosa” ao cartório, alegando que a renovação do documento não havia sido concluída. No local, o homem disfarçado foi abordado por um agente à paisana e conduzido à delegacia, onde confessou a fraude.
Na residência do suspeito, os policiais encontraram o corpo mumificado de Graziella. Embora se suspeite que a morte tenha ocorrido por causas naturais, uma autópsia foi solicitada para determinar a causa exata. Com isso, além dos crimes de fraude contra o Estado, falsa identidade e falsificação de documento público, o homem também foi acusado de ocultação de cadáver.
(*) Com informações do SBT News
