Golpe

Especialista da Prodam alerta consumidores sobre fraudes comuns em promoções e datas sazonais.

A Black Friday, tradicionalmente realizada na última sexta-feira de novembro, impulsiona o movimento no comércio eletrônico com uma enxurrada de ofertas e compras on-line. Porém, junto com as promoções, aumenta também a atuação de golpistas que exploram a pressa por descontos para aplicar fraudes digitais. Para orientar os consumidores, a especialista em segurança da informação da Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), Lilian Gibson, destaca cuidados essenciais para compras virtuais.

Técnicas usadas por golpistas

Segundo Lilian, criminosos usam técnicas de engenharia social e phishing para induzir usuários a acessar páginas falsas, pagar por produtos inexistentes ou instalar códigos maliciosos capazes de captar senhas, dados bancários e informações pessoais. Em 2025, golpes com QR codes adulterados para pagamentos e perfis falsos que imitam lojas ou influenciadores tornaram-se mais frequentes.

“Em datas comemorativas e campanhas promocionais, há aumento expressivo nas tentativas de golpe. O consumidor deve desconfiar de qualquer mensagem com oferta enviada por redes sociais, aplicativos ou e-mail”, afirma a especialista.

Lilian recomenda evitar links recebidos por mensagens e checar a promoção diretamente no site ou aplicativo oficial da loja. “Links com limite de tempo ou exigência de cadastro rápido são usados para pressionar o consumidor. O mais seguro é acessar manualmente o endereço da loja e verificar a veracidade da oferta”, orienta.

Foto: Divulgação/Prodam

Pix e cuidados nas transferências

Apesar dos avanços nas medidas de proteção dos aplicativos e serviços de pagamento, os golpes que utilizam Pix seguem como alvo recorrente. Golpistas usam QR codes falsos, links adulterados e pequenas variações em chaves de pagamento para desviar valores para contas indevidas.

“Um único caractere diferente no link ou no nome do destinatário pode direcionar o dinheiro para outra conta. Conferir a chave e o recebedor cuidadosamente antes de confirmar a transação é essencial”, diz Lilian. A especialista recomenda ainda cadastrar beneficiários para valores maiores e manter limites de transferência no aplicativo do banco.

Dicas de segurança para compras na internet

• Prefira canais oficiais: acesse o site ou aplicativo da loja digitando o endereço. Não clique em links recebidos por mensagens.

• Verifique o endereço do site: confira o cadeado ao lado da URL e observe se há alterações sutis no domínio.

• Desconfie de ofertas exageradas: promoções com “últimas oportunidades”, descontos muito fora da média ou pressões por tempo são indícios de golpe.

• Atenção ao Pix: gere QR codes diretamente no aplicativo do banco. Verifique destinatário e valores antes de confirmar.

• Use cartões virtuais: prefira cartões temporários para compras on-line e ative notificações de despesas.

• Evite redes públicas: não finalize compras nem acesse serviços bancários em Wi-Fi aberto.

• Mantenha o sistema atualizado: instale atualizações e utilize antivírus, inclusive em dispositivos móveis.

• Cheque perfis e anúncios: desconfie de promoções enviadas apenas por mensagens privadas ou por perfis sem verificação.

Leia mais

Shoppings e supermercados estão com descontos para Black Friday