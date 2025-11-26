Estelionato

Conhecida como “Medusa”, suspeita aplicou golpe em empresa de roupas e causou prejuízo superior a R$ 3 mil.

Uma mulher, de 24 anos, conhecida como “Medusa” foi presa pelo 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) por estelionato e uso de documento falso, na tarde desta quarta-feira (26). Ela aplicou um golpe em uma empresa de vendas de roupas, causando prejuízo superior a R$ 3 mil. Ela se apresentava também como “Musa de Beruri”, ao se passar por uma jovem que mora no município, no interior do Amazonas

Investigação começou após denúncia

Segundo o delegado Fabiano Rosas, as investigações começaram quando uma representante da empresa procurou o 9° DIP para relatar o golpe.

“Ela utilizava um documento falso pertencente a outra vítima, do município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus). Com esse documento, realizou cadastro na empresa e retirou diversos produtos, gerando um prejuízo superior a R$ 3 mil”, explicou o delegado.

Histórico criminal da suspeita

O delegado informou que, durante as diligências, a equipe constatou que a mulher já havia sido presa em flagrante, em 2024, no município de Guarulhos (SP), quando tentava transportar drogas escondidas no estômago para a França.

“Localizamos a mulher no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Na tarde de hoje, cumprimos o mandado. Ela confessou ser a autora da fraude e entregou espontaneamente a identidade falsa utilizada para o crime”, concluiu Fabiano Rosas.

Suspeita à disposição da Justiça

A mulher responderá pelos crimes de estelionato e uso de documento falso e permanecerá à disposição da Justiça.

