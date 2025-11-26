Sertanejo

Artista de 50 anos foi atingido por tiros durante conflito na PR-483, no Sudoeste do Paraná.

O cantor Éwerton André Zanatta, de 50 anos, foi morto a tiros na manhã de segunda-feira (24) após uma briga de trânsito na rodovia PR-483, na Linha Gaúcha, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Segundo a Polícia Civil, o músico desceu de seu carro durante um bloqueio viário, chutou a porta de uma caminhonete e quebrou o vidro do veículo. Neste momento, o motorista da caminhonete efetuou disparos, atingindo Zanatta no tórax.

A polícia localizou posteriormente em Ubiratã o veículo e a pistola 9 mm que o suspeito usou no crime. O homem se apresentou à polícia acompanhado de advogado, alegando legítima defesa.

Investigação em andamento

O delegado Anderson Andrei informou que o inquérito segue em andamento, com perícias e análise de laudos. A polícia deve ouvir outro motorista, que também discutiu com a vítima na mesma rodovia, como parte da investigação.



Quem era Éwerton Zanatta

Natural de Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná, Zanatta era referência no cenário musical regional desde os anos 2000. Iniciou a carreira na Banda Zanatta Som antes de seguir carreira solo.

Dedicado ao sertanejo e ao country, o cantor acumulava cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais e se apresentava com frequência em cidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná.

O velório ocorreu na Casa Mortuária de Marmeleiro, reunindo familiares, amigos e fãs que acompanharam sua trajetória artística ao longo de mais de duas décadas.

*Com informações do Meio News

