Assassinatos

Vítimas foram atacadas por atiradores em motocicletas e morreram no local.

Manaus (AM) – Dois homens foram executados a tiros, na tarde desta quarta-feira (26), no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. As vítimas foram encontradas caídas na via logo após uma intensa sequência de disparos.

Imagens que circulam em aplicativos de mensagens mostram o cenário do crime. Moradores relataram que os atiradores chegaram em duas motocicletas e, sem qualquer discussão, abriram fogo contra os dois homens, que não tiveram chance de reação.

A motivação da execução permanece desconhecida. Os criminosos fugiram logo após o ataque e ainda não foram localizados. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação.

