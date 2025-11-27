Resgate

Moradores denunciaram o abandono e o mau cheiro no local; animais foram resgatados pela CIPCães.

Manaus (AM) – Uma cena de extrema crueldade animal chocou moradores do bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, nesta quarta-feira (26). Cães foram encontrados devorando o corpo de outro cachorro, dentro de um canil particular que estaria abandonado.

Segundo relatos, o local exalava mau cheiro e apresentava sinais de abandono total. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagem mostra partes de um animal morto espalhadas pelo chão, enquanto outros cães disputam restos para se alimentar.

Moradores afirmam que o espaço funcionava como canil ou criadouro, mas não há informações sobre quem seria o responsável. Diante da situação, equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) foram acionadas e resgataram os animais sobreviventes.

O caso deve ser investigado para identificar os proprietários e apurar responsabilidades pelos maus-tratos.

