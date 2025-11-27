Expectativa

Decisão ocorre neste sábado (29)

O Flamengo já está no Peru para disputar, no próximo sábado (29), a final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras, no estádio Monumental, em Lima.

A delegação rubro-negra desembarcou na madrugada desta quinta-feira (27) e foi recepcionada por milhares de torcedores em frente ao hotel em Miraflores. A chegada foi marcada por festa, cânticos, fogos de artifício e sinalizadores. Antes disso, grupos de torcedores haviam realizado uma caminhada pelas ruas da capital peruana.

Festa também no Brasil

No Rio de Janeiro, cerca de 10 mil flamenguistas acompanharam o trajeto do ônibus da equipe até o Aeroporto do Galeão, no tradicional “AeroFla”. A celebração contou com momentos de tensão, como torcedores subindo no teto do veículo, invadindo a cabine e confusões registradas ao longo do percurso.

Jogadores relacionados para a viagem a Lima

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Zagueiros: Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Cleiton e João Victor

Laterais: Varela, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Viña

Volantes: Allan, Erick Pulgar, Jorginho, Evertton Araújo, Saúl e De La Cruz

Meias: Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo

Atacantes: Bruno Henrique, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Michael, Juninho e Wallace Yan

Rumo à Glória Eterna

Em uma reedição da final de 2021, Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar na decisão da Libertadores de 2025, buscando o mesmo objetivo: tornar-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Pedro está fora da final da Libertadores e só volta ao Flamengo em 2026