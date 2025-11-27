veículos tecnológicos

Evento apresenta o Renault Boreal, SUV que estreia com foco em tecnologia, design e condições especiais de compra.

O mercado automotivo brasileiro vive um fim de ano movimentado, com novos modelos e ações voltadas a reforçar a presença das montadoras no país.

Em Manaus, um dos destaques é a apresentação oficial de um novo SUV que acompanha essa onda de lançamentos e busca atender à demanda por veículos mais tecnológicos, conectados e com dirigibilidade refinada.

Nesta semana, o novo Renault Boreal será apresentado em um evento organizado pelo Grupo Revemar, no dia 27 de novembro, na concessionária Du Nort Renault.

A ação, aberta ao público e à imprensa, vai detalhar as principais inovações do modelo, que marca uma nova fase da marca no Brasil, com foco em design e tecnologia integrada.

O SUV traz linhas robustas, teto em duas cores, rodas de liga leve e assinatura luminosa Full LED. Entre os destaques tecnológicos, o Boreal inclui o sistema multimídia OpenR Link com Google integrado, com Google Maps, Google Assistant e Google Play, além de pacote completo de assistências à condução, como frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e condução semiautônoma de nível 2.

A concessionária informou que, somente no dia do evento, haverá condições comerciais especiais, como bônus de até R$ 10 mil na troca de usados e taxas diferenciadas de financiamento. Segundo Dannylo Alencar, gerente de marketing do Grupo Norte Renault, as ofertas foram pensadas para facilitar o acesso ao novo SUV.

“O modelo combina motor 1.3 turbo flex de 163 cv, câmbio automático de dupla embreagem, plataforma moderna e um dos maiores porta-malas da categoria, com 586 litros. As condições especiais são uma oportunidade para o cliente fechar o ano de forma ainda mais especial”, afirmou.

