Evento integra o Circuito da Alegria e terá sessão de autógrafos com Isabelle Nogueira no Dia das Crianças

Dentro da programação do Circuito da Alegria, neste domingo (12), às 17h, o Largo de São Sebastião receberá o lançamento da 2ª edição do livro As Aventuras da Cunhã. A obra é publicada pela Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e contará com a presença da artista amazonense Isabelle Nogueira, que participará de uma sessão de autógrafos para o público.

O evento faz parte das ações do programa Mania de Ler, coordenado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Escrito por Isabelle Nogueira e Darlisom Ferreira, o livro apresenta a personagem Cunhã, inspirada na própria Isabelle. A protagonista conduz crianças e jovens pelo universo da Floresta Amazônica e dos saberes tradicionais, acompanhada de seus amigos Manu e Gerson.

A história percorre os rios entre Manaus e Parintins, valorizando a riqueza cultural e natural da região. Cunhã se consolida como símbolo da representatividade da mulher amazônica, em uma HQ que promove a identidade regional.

Primeira edição teve grande repercussão

A primeira edição, lançada em junho, contou com o prefácio da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ilustrações de Eunuquis Aguiar e curadoria do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UEA, Darlisom Ferreira. Posteriormente, o livro foi levado a Parintins, onde Isabelle atua como embaixadora do festival.

Com foco educativo e cultural, a nova edição chega em formato compacto, pensado para caber na palma das mãos do público infantojuvenil. A linguagem segue acessível e divertida.

Segundo Darlisom Ferreira:

“A segunda edição passa a ser publicada em co-edição com a Reggo Editora, o que possibilita que a HQ esteja disponível para aquisição em todo o Brasil, inclusive na Amazon. O formato é menor, a gramatura e o tipo de papel foram aprimorados, garantindo mais qualidade aos quadrinhos.”

Ferreira destaca que o novo formato deve ampliar o acesso à obra, permitindo que mais pessoas entrem em contato com a cultura local, a amazonidade e a magia da viagem ao Festival de Parintins.

Programação especial no Dia das Crianças

Foto: Divulgação

O lançamento promete encantar o público no Dia das Crianças, com cultura, diversão e autógrafos da própria “Cunhã”.

A partir das 16h, o Largo de São Sebastião receberá atividades como:

Brincadeiras populares

Oficinas criativas

Contação de histórias

Apresentações circenses

Personagens infantis

Cortejos artísticos

Às 17h, o Espaço Lira, no Teatro Amazonas, sedia o lançamento oficial do livro, seguido por um cortejo com artistas da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam).

No Espaço Carreta Palco, a programação segue com animação infantil, show de mágica às 18h, e espetáculo teatral às 19h.

Programação do Circuito da Alegria

Além do lançamento, o Circuito da Alegria leva atividades culturais a diversos pontos de Manaus. Confira a programação:

14 de outubro

9h às 11h – Teatro da Instalação: Espetáculo Esse Canto Dança?, do Corpo de Dança do Amazonas (programação fechada para escolas)

– Teatro da Instalação: Espetáculo Esse Canto Dança?, do Corpo de Dança do Amazonas (programação fechada para escolas) 14h às 17h – Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (zona oeste): Brincadeiras populares Oficinas criativas Mania de Ler Espetáculo Esse Canto Dança?

– Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (zona oeste):

16 de outubro

9h às 11h – Teatro da Instalação: Espetáculo Esse Canto Dança? (para escolas)

– Teatro da Instalação: Espetáculo Esse Canto Dança? (para escolas) 14h às 17h – Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona norte): Brincadeiras populares Oficinas criativas Mania de Ler Espetáculo Esse Canto Dança?

– Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona norte):

19 de outubro

17h às 20h – Parque Rio Negro (zona oeste): Brincadeiras populares Oficinas criativas Mania de Ler MovCeu Espetáculo teatral

– Parque Rio Negro (zona oeste):

