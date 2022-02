Crianças de comunidade indígena em Manaus recebem vacinação

Manaus (AM) – O pequeno Abiole Thomas Mariano, de seis anos, demonstrou valentia ao receber a vacina em sua comunidade indígena na manhã desta quinta-feira (10), em Manaus. “Eu não chorei, índio não chora. Tomei a vacina e estou feliz”, afirmou.

A ação em que o pequeno foi vacinado é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que realizou vacinação de crianças indígenas na comunidade Jurupari, localizada no Tarumã-Açu, zona Oeste da cidade.

A Prefeitura de Manaus busca, desta forma, intensificar a vacinação contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos.

Na ocasião, oito crianças receberam a primeira dose. A equipe de imunização também ofereceu a vacina em primeira, segunda, terceira e quarta doses a 21 pessoas de 12 anos e mais da comunidade indígena, que precisavam da atualização do esquema vacinal, e foram beneficiadas.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explicou que a medida é para garantir a imunização dessa faixa etária antes do início das aulas presenciais na rede municipal de ensino, programado para a próxima segunda-feira, 14/2.

“Nós, da Semsa, estamos trabalhando em parceria com as secretarias de Educação do município (Semed) e Estado (Seduc) para facilitar o acesso à vacina, desse público que vai voltar para as escolas públicas já na próxima segunda-feira. Queremos garantir que nossas crianças já tenham essa proteção iniciada”, disse.