Ópera

Projeto do Festival Amazonas de Ópera une música, teatro e leitura em escolas públicas

Neste novembro, o projeto “Ópera nas Escolas”, do Festival Amazonas de Ópera (FAO), em parceria com o Governo do Amazonas, leva programação educativa a dez escolas públicas de Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo. As atividades, realizadas junto ao “Mania de Ler”, incluem biblioteca volante com mais de 1,2 mil livros, rodas de leitura e oficinas que incentivam o hábito da leitura entre crianças e adolescentes.

Ópera nas Escolas leva arte a estudantes do Amazonas

A agenda começou na terça-feira (10), na Escola Estadual de Ensino Integral Maria Izabel, em Iranduba, e segue até o dia 28. Em Manaus, as atividades acontecem nas escolas estaduais Roxana Bonessi, Olavo Bilac, Thomé de Medeiros, Getúlio Vargas, José Bernardino Lindoso, Bernadete Trindade, Belarmino Marreiro e na Escola de Tempo Integral Garcitylzo do Lago e Silva. Em Presidente Figueiredo, o projeto recebe alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Eva.

Programação combina música, teatro e leitura

Cada encontro tem duração média de 90 minutos e reúne apresentações artísticas, mediação de leitura e conversas sobre a relação entre música, teatro e livros. O objetivo é aproximar os estudantes do universo da ópera e da literatura, despertando interesse pela arte por meio de experiências criativas e acessíveis.

“A leitura é um primeiro passo para entender o mundo da ópera, que nasce de histórias e personagens intensos. Quando o aluno lê e se emociona, ele já começa a fazer parte desse universo”, explica a diretora-executiva do FAO, Flávia Furtado.

Nova fase do Festival Amazonas de Ópera

Foto: Divulgação

Iniciado em 2025, o projeto Ópera nas Escolas integra a nova fase do Festival Amazonas de Ópera, que estende suas ações ao longo do ano com foco em formação profissional e democratização do acesso à cultura.

Neste ano, quatro oficinas já foram realizadas, levando arte e aprendizado a alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) de escolas públicas. Entre elas: Pintura Artística, Perucaria e Adereçagem, atividades que proporcionam contato direto com a prática do universo da ópera e estimulam autonomia e qualificação profissional.

Para alunos do ensino fundamental e médio, a programação incluiu espetáculos e oficinas de marionetes com o grupo Pequeno Teatro do Mundo, promovendo experiências lúdicas e educativas. O programa Mania de Ler complementa as atividades, conectando literatura, música e artes visuais e incentivando imaginação e criatividade.

Realizado com recursos da Lei Rouanet, o Festival Amazonas de Ópera conta com patrocínio do Bradesco e apoio de Innova e Swarovski. É organizado pelo Fundo do Festival Amazonas de Ópera (FFAO) em parceria com o Governo do Amazonas e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo do Brasil.

Foto: Divulgação

Leia mais

Música clássica e Natal se encontram em concerto na Catedral de Manaus