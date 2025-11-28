Agressões

Militar de 36 anos foi preso após a companheira pular do segundo andar para fugir das agressões em Manaus.

Um tenente da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), de 36 anos, foi preso por agredir, ameaçar e injuriar a companheira, de 29 anos. Para escapar das agressões, a vítima pulou do segundo andar do imóvel onde estava e correu por um quarteirão inteiro até conseguir ajuda. O caso ocorreu no dia 23 de novembro, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

A prisão foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, em conjunto com a Polícia Militar, na quarta-feira (26/11), após mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, na noite do crime, a vítima relatou ter sido jogada ao chão pelo suspeito, que utilizou uma arma de fogo e colocou o joelho sobre o pescoço dela, provocando asfixia.

“Para se defender, ela conseguiu empurrá-lo e, em um momento de desespero para salvar a própria vida, pulou do segundo andar do imóvel e percorreu todo o quarteirão até encontrar uma mulher, que a ajudou e a levou até a delegacia”, relatou a delegada.

A vítima afirmou ainda que vinha sofrendo violências físicas e psicológicas há cinco meses de relacionamento. O ataque teria sido motivado por ciúmes, após o homem ver uma conversa no celular dela.

“Ele viu a captura de tela e deduziu que ela estava escondendo algo. Puxou o cabelo dela e a jogou no chão sob ameaça”, disse Patrícia Leão.

A Justiça deferiu medidas protetivas e decretou a prisão preventiva do suspeito, que estava foragido até se apresentar na sede da DECCM na noite de quarta-feira.

O coronel PM José Côrrea Júnior, diretor de Justiça e Disciplina da PMAM, informou que medidas administrativas já foram adotadas e um processo disciplinar será instaurado.

“Ele foi recolhido ao 2° Batalhão de Choque, onde permanecerá afastado e sem porte de arma”, afirmou.

O homem responderá por lesão corporal, ameaça e injúria, e ficará à disposição da Justiça.

