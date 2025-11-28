Sofrimento pela perda

Mãe relata impacto emocional da morte de Benício no filho, que era melhor amigo do menino de 6 anos vítima de erro médico em Manaus.

A morte de Benício Xavier Freitas, de 6 anos, continua repercutindo nas redes sociais. Desta vez, Thays Carioca, mãe de um amigo próximo do menino, revelou o sofrimento do filho diante da perda do melhor amigo.

Na publicação, ela descreveu a relação das duas crianças antes da tragédia, ocorrida no dia 23, após Benício receber adrenalina diretamente na veia durante atendimento médico.

“‘Mamãe, você pode fazer dois sanduíches pra eu levar? Meu amigo gosta do meu lanche e eu divido com ele’. E desde então, todos os dias tinha pão com Nutella para Pedro e Benício. Vai ter que ir fantasiado pra escola… Lá estavam os dois deixando eu e a mãe doidas procurando fantasias iguais”, relembrou.

Thays contou que o filho soube da gravidade do estado de Benício por mensagens em um grupo de mães.

“Sábado fui surpreendida com o Pedro falando: ‘mamãe, tem várias mensagens no grupo de mães. O que é UTI? A mãe do Benício disse que ele vai pra lá’. Assim que expliquei, ele correu para o quarto, se ajoelhou e pediu com tanta fé que o amigo saísse de lá. Quando acordou, a primeira pergunta foi: ‘meu amigo já saiu da UTI? Vamos lá visitar?’ E eu tive que explicar o que tinha acontecido”, disse.

‘Incompleto’

Segundo a mãe, Pedro tem enfrentado dificuldades desde a perda do amigo.

“Desde então, meu filho não é mais o mesmo. Voltar à escola tem sido desafiador. Parece que ele tá incompleto (e realmente está). Falta Benício. Ele não quer mais o lanche de sempre. Comer tem sido o mais difícil. Meu coração sangra vendo a tristeza no meu filho”, relatou.

Nesta sexta-feira (28), a médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raíza Bentes prestaram depoimento no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil do Amazonas segue conduzindo as investigações.

Leia mais: Menino de 6 anos morre após aplicação de medicamento em hospital particular de Manaus