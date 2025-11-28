HIV

Campanha oferece testagem rápida, PrEP, materiais educativos e ações de prevenção no mercado Adolpho Lisboa.

O “Dezembro Vermelho”, campanha de prevenção e controle do HIV/Aids, irá iniciar sua programação com uma ação de oferta de exames e serviços no mercado municipal Adolpho Lisboa, rua dos Barés, Centro.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), programou o evento, que ocorrerá das 9h às 15h, com abertura oficial às 11h.

Campanha reforça prevenção e combate ao preconceito

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que a mobilização busca ampliar o acesso aos serviços de prevenção todos os anos.

“O ‘Dezembro Vermelho’ é mais uma estratégia para sensibilizar a sociedade para a prática de medidas preventivas, como o uso do preservativo nas relações sexuais, mas também é um momento para o combate ao preconceito e para reforçar a defesa dos direitos das pessoas vivendo com HIV/Aids”, destaca a secretária.

Testes rápidos, PrEP e materiais educativos

Durante a ação no mercado Adolpho Lisboa, a população terá acesso ao teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, com aconselhamento antes e depois dos exames. Também haverá oferta para adesão à Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), atividades educativas, distribuição de insumos preventivos, autotestes e material informativo.

A chefe do Núcleo de Controle de HIV/Aids, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Hepatites Virais da Semsa, assistente social Thayná Saraiva, explica que a Unidade Móvel de Testagem dará suporte no local.

“As unidades de saúde da rede municipal irão desenvolver uma série de atividades em dezembro. As estratégias de ação foram planejadas para orientar sobre a prevenção, mas também para alertar a população sobre a importância da testagem, o diagnóstico precoce e do tratamento em tempo oportuno”, informa Thayná Silva.

Tema de 2025: I=I — Indetectável = Intransmissível

Em 2025, o Dezembro Vermelho adotará o tema “I=I ou I=0 (Indetectável = Intransmissível)”, reforçando que pessoas com carga viral indetectável, graças ao tratamento antirretroviral, não transmitem o vírus.

“Os medicamentos antirretrovirais reduzem a quantidade do vírus no organismo, levando a uma carga viral indetectável, e o risco de transmissão passa a ser muito pequeno. Além disso, o tratamento em tempo oportuno pode evitar a evolução da infecção para a Aids”, alerta Thayná Silva.

Números do HIV e Aids em Manaus

Em 2025, Manaus registrou 1.298 novos casos de HIV em adultos e 445 novos casos de Aids. As equipes de saúde contabilizaram 183 óbitos pela doença e cadastraram 130 gestantes com HIV para acompanhamento nos quatro Serviços de Atenção Especializada (SAEs).

Em 2024, a capital teve 1.756 novos casos de HIV em adultos, 546 casos de Aids e 244 mortes pela doença.

Rede de atendimento e prevenção

A rede municipal acompanha 11.954 pessoas vivendo com HIV em quatro SAEs e oito unidades de saúde.

Para prevenção, 14 unidades oferecem Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e 11 disponibilizam Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Além disso, 193 unidades realizam teste rápido e distribuem preservativos e outros insumos.

Como ocorre a transmissão do HIV

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é transmitido principalmente por relações sexuais sem uso de preservativo. A transmissão pode ocorrer ainda da gestante para o bebê na gestação, parto ou amamentação, além do compartilhamento de seringas, agulhas ou objetos perfurocortantes contaminados, e por transfusão de sangue infectado.

