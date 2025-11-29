Fotografia

Mostra reúne fotos produzidas por jovens indígenas e destaca identidade cultural do Parque das Tribos.

A partir de 1º de dezembro, o Museu da Cidade de Manaus abre as portas para a exposição “Olhares do Parque das Tribos”, que apresenta 20 fotografias produzidas por jovens indígenas do território Parque das Tribos, na zona Oeste da capital. O público pode visitar a mostra gratuitamente até 28 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h20, na rua Gabriel Salgado, praça Dom Pedro II, Centro.

Narrativas visuais produzidas por jovens indígenas

A exposição é resultado da Oficina de Fotografia com Celulares, parte do projeto Cultura Raiz, e reúne séries que expressam a força, a diversidade e o cotidiano da comunidade, formada por 39 etnias. As imagens abordam ancestralidade, modos de vida, identidade cultural e biodiversidade, compondo um retrato sensível do território.

O lançamento oficial ocorrerá em 10 de dezembro, às 16h, com uma roda de conversa entre o fotógrafo Paulo Dessana e a artista visual Duhigó Tukano, sob mediação de Ricardo Tavares, curador da mostra e produtor do Cultura Raiz.

Segundo o curador, o processo de escolha valorizou a qualidade técnica e a relevância cultural das obras.

“Buscamos fotografias que representassem de forma significativa o território. Grafismos, pinturas corporais, adereços, a maloca dos Povos Indígenas e elementos do ambiente foram temas recorrentes para os participantes e orientaram a seleção”, explica Tavares.

Formação, equipamentos e incentivo financeiro

A formação oferecida aos jovens gerou ensaios e séries fotográficas que fortaleceram o intercâmbio cultural e ampliaram o repertório técnico dos participantes. Os 20 alunos receberam celulares para continuar produzindo. A Zagaia Amazônia adquiriu as fotos selecionadas, investindo R$ 5 mil, valor distribuído igualmente entre os fotógrafos.

As obras passam a integrar a plataforma Amazônia Stock, que vai ampliar a circulação e a comercialização das imagens. Os autores receberão parte da renda, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas.

Compromisso com representatividade e inclusão

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destaca o impacto da exposição.

“O Museu da Cidade de Manaus se transforma, mais uma vez, em um espaço que conecta identidades e fortalece narrativas ancestrais. Receber os olhares desses jovens é reafirmar o compromisso da cidade com a arte, a inclusão e a representatividade dos povos indígenas”, afirma.

O projeto “Cultura Raiz: Olhares do Parque das Tribos” é incentivado pela Lei Rouanet e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Aegea e da Águas de Manaus. A realização é da Associação Zagaia Amazônia, em parceria com o projeto Amazônia Stock, com apoio da ManausCult e da Prefeitura de Manaus.

