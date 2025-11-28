Natal

A ação mobiliza 300 agentes por dia para organizar o fluxo e garantir mais segurança no fim de ano.

Nesta sexta-feira (28), a operação “Natal” entrou em ação, reforçando a fiscalização e o monitoramento do trânsito para garantir segurança e fluidez durante o aumento de circulação típico do fim de ano. Ao todo, 300 agentes atuarão diariamente, das 6h às 23h, em todas as zonas da capital.

Atenção reforçada em áreas de grande movimento

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que corredores comerciais, shoppings, centros de compras e supermercados terão fiscalização intensificada ao longo de dezembro. As equipes orientarão motoristas sobre rotas, embarque e desembarque, estacionamentos e circulação em trechos críticos.

“A nossa prioridade neste período é garantir que a população tenha segurança e fluidez ao circular pela cidade. Estamos com um efetivo reforçado e distribuído estrategicamente para atender todas as zonas de Manaus, especialmente onde o fluxo aumenta neste fim de ano. Contamos com a colaboração dos motoristas para que respeitem a sinalização e sigam as orientações dos nossos agentes”, destacou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Zona Azul: regras mantidas durante o período

O IMMU reforça as regras de utilização das vagas de Zona Azul. O tempo máximo permitido é de três horas. Após esse limite, o motorista deve procurar outra vaga para estacionar.

Caso não haja operador da empresa responsável pelo sistema no local, o condutor deve realizar o pagamento digitalmente, usando o aplicativo da Zona Azul ou o QR Code disponível nas placas. O órgão orienta que o pagamento seja feito imediatamente após estacionar para evitar multas e garantir a rotatividade das vagas.

Sinalização e estacionamento regular

A prefeitura reforça que os condutores devem respeitar a sinalização, estacionar apenas em locais permitidos e manter a utilização correta das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Segundo o IMMU, estacionar irregularmente ou bloquear o fluxo das vias compromete a segurança dos usuários — justamente o que a operação “Natal” busca evitar. A ação seguirá ativa durante todo o mês, com fiscalização ampliada para manter o trânsito seguro.

