O Amazon Abu Dhabi 17 aquece Manaus para uma noite de grandes combates. Nesta sexta-feira (28), a pesagem e a encarada oficial, às 20h, na Praça de Alimentação do Shopping Ponta Negra, reúnem atletas e fãs, criando a tensão que antecede o evento principal de jiu-jítsu.
A pesagem abre a programação do superevento deste sábado (29), quando o tatame do Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 20h, receberá grandes nomes do jiu-jítsu amazonense e brasileiro para uma noite de disputas técnicas e emocionantes confrontos diretos valendo títulos e prestígio.
GP Masculino até 90 kg definido
A expectativa pelo Grand Prix Adulto Masculino até 90 kg aumentou após a coletiva realizada na Vila Olímpica de Manaus, que apresentou oficialmente os atletas e definiu, por sorteio, os confrontos iniciais da categoria.
Serão quatro duelos nas quartas de final, com os vencedores avançando para as semifinais:
Confrontos do GP até 90 kg:
- Guilherme Jhonis x Neto Zurra
- Victor Hugo x Orlando Sarmento
- Yuri Alencar x Tony Kong
- Rodrigo Santana x Bruce Robert
Segundo o regulamento, os vencedores das duas primeiras lutas se enfrentam na primeira semifinal; os ganhadores das outras duas disputam a segunda vaga na final. A expectativa é de duelos de altíssimo nível técnico, destacando a força e a técnica do jiu-jítsu local e nacional.
Card repleto de grandes nomes e lutas femininas
Além do GP, o Amazon Abu Dhabi 17 traz combates casados com atletas consagrados, revelações e confrontos femininos de destaque. O card atualizado até esta quinta-feira (28/11) inclui:
Lutas principais:
- Luta principal: Rafael Cachorrão x Luís Neto
- Luta feminina Nogi: Maysa Ladislau x Dani Brás
Demais combates:
- Rafael Silva x Adriano Godzilla
- Fábio Silva x Edysandro Albuquerque
- Ruan Ramon x Felipe Oliveira
- Alcenir Perez x Francisco Assis
- Jean Dobronks x Adriano Cardoso
- Ira Laís x Thalita Lima
- Sthefany Calheiros x Rayane Rocha
- Kauany Victória x Letícia da Silva
- Nicolly Oliveira x Nicolly Sophia
- Maria Sinistrona x Emilly do Carmo
- Sofia Brito x Julia Heloise
- Moara Monte x Radija Sophia
- Eder Cabral x Akiles Almeida
O evento promete combinações técnicas e emocionantes, destacando atletas em ascensão e nomes consagrados do jiu-jítsu brasileiro e amazonense.
Parceiros e apoiadores
O Amazon Abu Dhabi 17 é promovido pelo deputado estadual Roberto Cidade, por meio do Projeto Cidade do Esporte. A apresentação fica por conta do vereador Rodrigo Sá e da Samel Assistência Médica e Planos de Saúde.
Os patrocinadores do evento incluem: Brasilit, Quartzolit, Cacique Peixaria, Frigorífico Masterfrigo, Shopping Ponta Negra, Dodó Veículos, Portal Toda Hora e Amazônia Jungle Hotel. O evento também conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Sedel e do Amazonastur.
