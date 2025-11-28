Lutas

Evento reúne atletas consagrados, revelações e lutas femininas no Centro de Convenções Vasco Vasques, neste sábado (29).

O Amazon Abu Dhabi 17 aquece Manaus para uma noite de grandes combates. Nesta sexta-feira (28), a pesagem e a encarada oficial, às 20h, na Praça de Alimentação do Shopping Ponta Negra, reúnem atletas e fãs, criando a tensão que antecede o evento principal de jiu-jítsu.

A pesagem abre a programação do superevento deste sábado (29), quando o tatame do Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 20h, receberá grandes nomes do jiu-jítsu amazonense e brasileiro para uma noite de disputas técnicas e emocionantes confrontos diretos valendo títulos e prestígio.

GP Masculino até 90 kg definido

A expectativa pelo Grand Prix Adulto Masculino até 90 kg aumentou após a coletiva realizada na Vila Olímpica de Manaus, que apresentou oficialmente os atletas e definiu, por sorteio, os confrontos iniciais da categoria.

Serão quatro duelos nas quartas de final, com os vencedores avançando para as semifinais:

Confrontos do GP até 90 kg:

Guilherme Jhonis x Neto Zurra

Victor Hugo x Orlando Sarmento

Yuri Alencar x Tony Kong

Rodrigo Santana x Bruce Robert

Segundo o regulamento, os vencedores das duas primeiras lutas se enfrentam na primeira semifinal; os ganhadores das outras duas disputam a segunda vaga na final. A expectativa é de duelos de altíssimo nível técnico, destacando a força e a técnica do jiu-jítsu local e nacional.

Card repleto de grandes nomes e lutas femininas

Além do GP, o Amazon Abu Dhabi 17 traz combates casados com atletas consagrados, revelações e confrontos femininos de destaque. O card atualizado até esta quinta-feira (28/11) inclui:

Lutas principais:

Luta principal: Rafael Cachorrão x Luís Neto

Luta feminina Nogi: Maysa Ladislau x Dani Brás

Demais combates:

Rafael Silva x Adriano Godzilla

Fábio Silva x Edysandro Albuquerque

Ruan Ramon x Felipe Oliveira

Alcenir Perez x Francisco Assis

Jean Dobronks x Adriano Cardoso

Ira Laís x Thalita Lima

Sthefany Calheiros x Rayane Rocha

Kauany Victória x Letícia da Silva

Nicolly Oliveira x Nicolly Sophia

Maria Sinistrona x Emilly do Carmo

Sofia Brito x Julia Heloise

Moara Monte x Radija Sophia

Eder Cabral x Akiles Almeida

O evento promete combinações técnicas e emocionantes, destacando atletas em ascensão e nomes consagrados do jiu-jítsu brasileiro e amazonense.

Parceiros e apoiadores

O Amazon Abu Dhabi 17 é promovido pelo deputado estadual Roberto Cidade, por meio do Projeto Cidade do Esporte. A apresentação fica por conta do vereador Rodrigo Sá e da Samel Assistência Médica e Planos de Saúde.

Os patrocinadores do evento incluem: Brasilit, Quartzolit, Cacique Peixaria, Frigorífico Masterfrigo, Shopping Ponta Negra, Dodó Veículos, Portal Toda Hora e Amazônia Jungle Hotel. O evento também conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Sedel e do Amazonastur.

