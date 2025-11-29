Execução

Criminosos invadiram mansão e mataram Ronaldo do Mercantil e um motoqueiro durante ataque a tiros.

O comerciante Cícero Ronaldo Nunes, de 43 anos, conhecido como Ronaldo do Mercantil, foi executado a tiros na manhã deste sábado (29) dentro de uma mansão localizada na Rua Zeferino Pedro dos Santos, no bairro São José, em Juazeiro do Norte, Ceará. O imóvel foi invadido por criminosos encapuzados que dispararam cerca de 30 tiros de fuzil, dando início a um duplo homicídio que chocou a região.

Durante a ação, o irmão de Ronaldo chegava ao local em uma moto de aplicativo. O passageiro conseguiu correr após pular da garupa, mas o motociclista foi atingido por disparos perdidos. Ele foi levado ao Hospital Regional do Cariri (HRC), mas morreu antes de receber atendimento definitivo. Após o ataque, o grupo criminoso fugiu em uma picape Montana preta.

Vítima tinha histórico de envolvimento em crime de pistolagem

Ronaldo era investigado como um dos mentores intelectuais de um plano para matar o médico e ex-prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito. A trama foi desarticulada pela Polícia Militar no dia 10 de março, quando mensagens e ligações revelaram que um grupo de pistoleiros se preparava para emboscar o médico após um plantão em Pernambuco.

Na operação, Ronaldo foi preso junto com um grupo de homens vindos de Pernambuco. Duas pessoas foram detidas em uma caminhonete Ford Ranger com armas, munições e dinheiro; Ronaldo foi capturado em Nova Olinda; e outros suspeitos foram localizados em um hotel da região. Oito homens foram detidos ao todo.

Casa já havia sido investigada pela polícia

A mansão onde Ronaldo foi morto não era desconhecida das forças de segurança. Anos antes, o imóvel havia sido alvo de investigação por suspeita de ligação com atividades de tráfico de drogas, reforçando a hipótese de que o ataque tenha relação com disputas dentro do crime organizado.

Crime reacende suspeitas e novas linhas de investigação

A Delegacia Regional de Crato apura se a execução deste sábado tem ligação direta com o caso envolvendo o ex-prefeito de Nova Olinda, podendo se tratar de vingança, queima de arquivo ou disputa entre grupos criminosos.

As investigações seguem para identificar os autores do ataque e confirmar a motivação do duplo homicídio.

