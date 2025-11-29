Trânsito

Acidente na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus, causou interdição total do tráfego e obrigou motoristas a seguirem por desvio emergencial.

Um caminhão-cegonha atingiu uma casa após o motorista perder o controle do veículo, na tarde deste sábado (29), na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. O impacto ocorreu no bairro Colônia Oliveira Machado e provocou a interdição total da via, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Ainda não há detalhes sobre o que levou o condutor a perder o controle da direção. Com o acidente, o trânsito foi bloqueado no sentido Chibatão–rotatória da Suframa, gerando congestionamento na região.

Para reduzir os transtornos, o IMMU orientou os motoristas a utilizarem um desvio pela Rua Nova, com saída próxima ao Senai. Agentes foram enviados ao local para sinalizar a área, organizar o fluxo de veículos e acompanhar a remoção do caminhão-cegonha.

VÍDEO

Leia mais:

Caminhão colide com poste e interdita avenida Efigênio Salles em Manaus