Influenciadora e cantor anunciaram o término nas redes sociais e pediram respeito ao momento da família.

Chegou ao fim o casamento de Ingra Soares e Zé Vaqueiro. A influenciadora anunciou, neste domingo (30/11), que ela e o cantor decidiram encerrar a relação após um período de conversas e reflexão. O comunicado foi divulgado primeiro por ela e, minutos depois, reproduzido nas redes sociais do artista.

De acordo com Ingra, a escolha não foi simples. Ela destacou que a história construída ao lado de Zé Vaqueiro foi marcada por parceria, respeito e verdade, mas que, neste momento, ambos entenderam que era hora de seguir caminhos separados. No texto, ela pediu que o público respeite o momento delicado vivido pela família.

“Com muito respeito, venho informar que nossa relação chegou ao fim. Optamos por trilhar caminhos distintos. Não é fácil e machuca, porque tivemos uma trajetória linda, feita de amor e entrega. Porém, nossos corações pedem rumos diferentes agora. Por isso, pedimos respeito ao nosso tempo e ao espaço de cada um. Obrigada”, escreveu.

O casal estava junto desde 2019 e oficializou a união em outubro de 2021. Durante esses anos, tiveram dois filhos: Daniel Martim, hoje com cinco anos, e Arthur, que nasceu em julho de 2023 com trissomia do cromossomo 13 e faleceu aos 11 meses, no ano passado.

Antes de formar a nova família, Ingra já era mãe de Nicolly, atualmente com 13 anos, que também era tratada como filha por Zé Vaqueiro.

