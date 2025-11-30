Prisão

Homem de 35 anos foi detido após assediar uma mulher durante cerimônia no MPAM.

Um servidor público municipal de 35 anos foi preso por importunação sexual na manhã deste domingo (30/11), em Beruri (AM). A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), após denúncia apresentada pela vítima.

O crime aconteceu na última sexta-feira (28/11), durante a inauguração da nova sede do Ministério Público do Amazonas (MPAM), no Centro do município. O evento contava com a presença de autoridades e equipes de segurança, mas isso não impediu o suspeito de agir.

Segundo o delegado Jailton Santos, o homem se aproximou da vítima por trás, esfregou sua genitália nela, tocou suas costas e ainda fez comentários de teor sexual. Abalada, a mulher deixou a cerimônia e procurou imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência.

Diante do relato e das evidências apresentadas, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do servidor. O pedido foi autorizado no sábado (29/11) e cumprido no dia seguinte.

O suspeito permanecerá detido e responderá pelo crime de importunação sexual, ficando à disposição do Poder Judiciário.

