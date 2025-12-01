Desenvolvimento

IKT completa 1,5 ano e consolida projetos de P&D, softwares e tecnologias inovadoras no Amazonas

O Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) completa um ano e meio de operação e se consolida como referência em soluções digitais na Amazônia. Nesse período, estruturou processos, fortaleceu parcerias estratégicas e avançou em sua missão de desenvolver tecnologias alinhadas às demandas regionais. O instituto já contabiliza 22 projetos de P&D, três softwares registrados e conta com 76 profissionais, incluindo mestres e doutores.

Segundo a diretora de Tecnologia e Inovação, Erika Handa Nozawa, o início exigiu dedicação intensa. “O primeiro ano foi marcado por estruturação organizacional, construção de credibilidade e formação de parcerias estratégicas”, afirma. Os projetos abrangem desde aumento de produtividade industrial até soluções em inteligência artificial, blockchain, interoperabilidade e cibersegurança, áreas centrais das tecnologias habilitadoras contemporâneas.

O IKT possui três laboratórios dedicados à prototipagem e aprimoramento de softwares e sistemas. Para Nozawa, consolidar a equipe foi fundamental, especialmente para integrar profissionais qualificados à missão do instituto. “Essa base, antes de qualquer processo ou estrutura, são as pessoas”, ressalta.

Articulação

Outro diferencial estratégico é a capacidade de articulação. O IKT conecta universidade, indústria e poder público, transformando necessidades tecnológicas em projetos de P&D aplicados, alinhados às políticas de inovação e oportunidades de fomento. Essa atuação ampliou o alcance das entregas e fortaleceu competências essenciais para a região.

Para o próximo ciclo, o instituto planeja ampliar o portfólio, reforçar parcerias e desenvolver soluções mais orientadas ao cliente, mantendo o compromisso com a qualidade técnica e a identidade amazônica. A diretora enfatiza que o foco continua no desenvolvimento de tecnologias que atendam às demandas do mercado regional e consolidem um legado duradouro.

Com resultados consistentes e visão estratégica, o IKT se estabelece como peça fundamental na inovação do Amazonas, contribuindo para que a região avance de forma sustentável e competitiva no cenário nacional.

(*) Com informações da assessoria

