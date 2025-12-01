urologista

No consultório, a dor testicular é uma queixa que escuto com bastante frequência. Muitos pacientes chegam apreensivos, sem saber ao certo o que está acontecendo, e é compreensível. A região é sensível e qualquer desconforto costuma gerar preocupação. Entre as causas mais comuns de dor estão a torção testicular, as infecções e os tumores. Felizmente, na maior parte das vezes, conseguimos identificar o problema com uma boa conversa e um exame físico cuidadoso.

A torção do testículo é uma das situações que mais chamam minha atenção, porque realmente se trata de uma urgência. Ela costuma afetar crianças, adolescentes e jovens adultos, geralmente até os vinte e cinco anos. O quadro típico é aquele início súbito de dor forte, que muitas vezes vem acompanhado de náuseas, vômitos e aumento do testículo. Quando isso acontece, o fluxo de sangue fica interrompido e há risco real de perder o órgão. Por isso, sempre reforço que a cirurgia deve ser feita de preferência nas primeiras seis horas. Procurei deixar esse alerta claro a todos os pacientes jovens que atendo: sentiu uma dor forte e repentina, procure atendimento imediatamente.

A infecção do testículo, conhecida como orquite, é outro diagnóstico frequente. Nesse caso, o quadro costuma se instalar de forma mais lenta. O paciente chega reclamando de inchaço, sensação de calor na região, vermelhidão e às vezes febre. Embora não seja tão urgente quanto a torção, merece tratamento rápido para evitar complicações e aliviar o desconforto.

Os tumores de testículo também merecem cuidado. Eles aparecem principalmente em homens jovens ou em pacientes mais velhos, acima dos cinquenta e cinco anos. Normalmente, o sinal de alerta é a presença de um nódulo endurecido, que em muitos casos vem acompanhado de dor. Quanto mais cedo identificamos, maior a chance de um tratamento eficaz.

Recentemente atendi um jovem de vinte anos que chegou ao consultório com cerca de quatro horas de dor intensa. Fizemos a ultrassonografia com doppler ali mesmo e o exame confirmou a torção. Acionamos a equipe rapidamente e realizamos a cirurgia. O testículo estava realmente torcido, mas, felizmente, conseguimos preservá-lo. Situações como essa reforçam a importância de não esperar para buscar ajuda.

Sempre digo que dor testicular forte, especialmente quando surge de repente, não deve ser ignorada. Uma avaliação rápida pode fazer toda a diferença para preservar o testículo, a fertilidade e a tranquilidade do paciente. Estou aqui para orientar e cuidar, e quanto antes o paciente chega, maiores são as chances de um desfecho positivo.

Muitas vezes, o que percebo é que a vergonha ou o receio de falar sobre o assunto faz com que alguns homens atrasem a consulta. Quero reforçar que o consultório é justamente o lugar para esclarecer dúvidas e tratar esses problemas com naturalidade e profissionalismo. Cuidar da saúde testicular é um gesto de responsabilidade consigo mesmo, e minha missão diária é oferecer acolhimento e segurança em cada atendimento.

Flavio Antunes – urologista

