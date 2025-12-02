Procurado

Denúncias podem ser feitas pelo números (92) 99962-2441, da Depca; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil.

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo identificado como Patrick Alfaia Pereira, de 24 anos, está sendo procurado por crime de estupro de vulnerável de uma adolescente de 13 anos, em Manaus.

Segundo a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem trabalha como motorista por aplicativo e na ocasião do crime, ele aceitou uma solicitação de corrida realizada pela adolescente.

“Durante o trajeto, o homem desviou o caminho aproveitando-se para praticar o crime de estupro contra a vítima”, relatou a delegada.

Denúncias

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro de Patrick Alfaia Pereira repasse de forma anônima pelos números (92) 99962-2441, disque-denúncia da Depca; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

