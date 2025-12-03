Polêmica

Deputado publica texto religioso após novas acusações da Antônia Lúcia sobre fim do casamento

O embate público entre os deputados federais Silas Câmara (Republicanos-AM) e Antônia Lúcia Câmara (Republicanos-AC) ganhou novo capítulo nesta quarta-feira (3).

A deputada voltou a falar sobre o fim do casamento e apresentou novas acusações envolvendo suposta traição, abandono e conflitos familiares.

Mensagem de Silas após novas declarações

Horas depois das declarações da ex-esposa, Silas publicou em suas redes sociais uma mensagem que seguidores entenderam como uma resposta indireta.

Como resultado, a postagem repercutiu rapidamente. Na publicação, acompanhada de uma foto em que aparece caminhando por um corredor interno, o deputado escreveu:

“Sigo firme, certo de que Deus continuará honrando minha fé. Tenho plena convicção de que o silêncio é um dos mais importantes ensinamentos do Senhor. Assim como Deus trabalha em silêncio, eu também trabalho em silêncio, confiando na Sua direção.”

Silas Câmara reage após acusações – Foto: Reprodução/Instagram.

Ele também citou o trecho bíblico de 2 Timóteo 4:7, mencionando “guardar a fé”. A mensagem reforça a intenção de manter uma trajetória “honrada”.

Acusações apresentadas por Antônia Lúcia

A publicação de Silas Câmara ocorreu pouco depois de Antônia Lúcia divulgar novas acusações sobre a separação.

De acordo com ela, o casal está afastado há cerca de um ano, período que teria provocado sofrimento a três de seus netos, atualmente em acompanhamento psicológico.

A deputada também mencionou episódios de distanciamento, comportamentos que classificou como “humilhantes” e o uso de cigarro eletrônico.

Além disso, afirmou que o ex-marido estaria “sustentando” a vereadora de Rio Preto da Eva, Katwyssya Martill, e citou, sem apresentar provas, possível envolvimento com “prostituição, cachaça e vaidades”.

Até então, Silas afirmava que não comentaria o caso. No entanto, a nova postagem marca sua primeira manifestação após o aumento da repercussão das acusações feitas por Antônia Lúcia.

