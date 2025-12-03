Flamengo

Rubro-Negro avalia poupar jogadores antes da viagem ao Catar, mas torcida pede força máxima no Maracanã.

O Flamengo entra em campo nesta noite, no Maracanã, ainda “de ressaca” pela conquista da Libertadores e com o título do Brasileirão praticamente assegurado. Mesmo assim, o clube deixa dúvidas sobre qual equipe Filipe Luís colocará em campo contra o Ceará.

Em sete dias, o Rubro-Negro precisa estar no Catar para disputar sua primeira partida da Copa Intercontinental. Por isso, Filipe Luís considera poupar titulares, já que o título nacional está encaminhado e o foco passa a ser a disputa internacional.

Pesquisa mostra preferência dos torcedores

A possibilidade, porém, não agrada à torcida. Em uma enquete do canal Lance! Flamengo no WhatsApp, que reúne mais de 300 mil seguidores, 98% dos participantes pediram que o time seja escalado com força máxima.

O resultado foi direto: “Time titular! Queremos erguer o troféu em casa”, afirmaram os torcedores.

Após enfrentar o Ceará, o Flamengo viaja ao interior paulista para encarar o Mirassol.

Taça estará no Maracanã

A taça do Campeonato Brasileiro estará presente no Maracanã. A entidade responsável confirmou a medida à imprensa, avaliando que há grandes chances de o título ser confirmado nesta rodada caso o Flamengo conquiste os três pontos diante de sua torcida.

*Com informações do Lance!