Antirrábica

52 pontos fixos e vacinação domiciliar garantem proteção para pets até 29/12

Os tutores de cães e gatos têm até 29 de dezembro para vacinar gratuitamente seus animais contra a raiva em 52 pontos fixos espalhados por Manaus. A ação integra a etapa urbana da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal 2025 e complementa a vacinação domiciliar que percorre todos os bairros da cidade.

Campanha já imunizou mais de 185 mil animais

Até agora, 120.794 cães e 64.311 gatos receberam a vacina, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand. A mobilização começou em 2 de outubro com visitas de casa em casa, de segunda a sábado, pela manhã.

O gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo, orienta tutores que trabalham ou estudam a levar os animais a um dos 52 pontos fixos da campanha. “Esses pontos incluem 49 clínicas veterinárias parceiras, dois centros de convivência e o CCZ Manaus. Com horários variados, ampliamos a oferta e facilitamos o acesso à vacinação”, explica.

A vacinação contra a raiva é anual e obrigatória para cães e gatos saudáveis a partir de três meses. O serviço é gratuito pelo SUS, sem necessidade de apresentar documentos.

A importância da vacinação

“A vacinação é ofertada o ano todo no CCZ e reforçada nas campanhas da prefeitura, que acontecem há mais de 40 anos. Graças a esse trabalho, não temos casos de raiva humana na capital desde 1985”, afirma Rodrigo.

O veterinário alerta que o vírus rábico pode ser transmitido a humanos por mordidas, lambidas ou arranhões de animais infectados, incluindo cães, gatos, morcegos e outros silvestres. “Vacinar animais domésticos fortalece a prevenção em pessoas, pois a raiva é uma doença grave e quase sempre fatal”, reforça.

Metas da campanha 2025

A campanha tem como objetivo vacinar 282.400 animais: 202.400 cães e 80.000 gatos. Antes da etapa urbana, de abril a junho, 6.775 animais foram imunizados nas comunidades rurais, entre eles 5.225 cães e 1.550 gatos.

A população pode obter mais informações pelo Whatsapp do CCZ Manaus: (92) 98842-8359 ou 98842-8484, ou consultar a lista completa de pontos fixos em: www.manaus.am.gov.br/semsa/vigilancia/vigilancia-de-zoonoses/campanha-de-vacinacao-antirrabica-animal/.

Leia mais

Planos de saúde pet se consolidam no orçamento das famílias