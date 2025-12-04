Serviço

Franquia JAN-PRO registra alta no faturamento e expansão da equipe em 2025

O setor de limpeza profissional encerra 2025 em alta e confirma sua importância como um dos pilares econômicos e sociais do país. Em Manaus, a franquia JAN-PRO acompanha esse ritmo com forte crescimento no faturamento e na expansão da equipe.

O segmento reúne serviços de higienização e manutenção de ambientes corporativos e estratégicos. Ele assegura a salubridade em hospitais, escolas, indústrias e grandes infraestruturas, reduzindo a propagação de doenças e garantindo ambientes de trabalho seguros. O impacto direto desse trabalho melhora a produtividade e a qualidade de vida da população.

O setor movimenta 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e está entre os maiores geradores de empregos formais do país, com mais de 1 milhão de profissionais. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp).

Em Manaus, a JAN-PRO confirma essa expansão com números que refletem a demanda por qualidade e profissionalismo. A franquia registrou aumento de 29,2% no faturamento e ampliou a mão de obra em 35,8%. O desempenho reforça a consolidação da unidade e sua capacidade operacional.

Para a diretora regional da JAN-PRO, Fernanda Mamud, o crescimento está ligado à inovação. Ela explica que o avanço acima da média em 2025 acompanha um mercado aquecido, que exige excelência e tecnologia de ponta. “Para 2026, a aposta em inovações, como sistemas de limpeza hospitalar e produtos ecologicamente corretos, será a chave para mantermos a expansão e fortalecermos ainda mais a nossa operação em Manaus, garantindo serviços que realmente fazem a diferença na vida das pessoas e na sustentabilidade dos negócios.”, destacou.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @janpromanaus.

Sobre a JAN-PRO

A JAN-PRO é líder mundial em serviços de limpeza comercial e desinfecção de ambientes. Com mais de 30 anos de atuação e presença em 11 países, oferece soluções que garantem produtividade, qualidade, redução de custos e responsabilidade ambiental. Especializada em limpeza profissional, a empresa combina ciência e tecnologia para entregar ambientes seguros e eficientes. Uma marca reconhecida por sua inovação e resultados no setor de limpeza comercial.

Se quiser, posso gerar variações de título, ampliar alternativas de subtítulos ou adaptar o texto para um nicho específico.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Limpeza de igarapés em Manaus é intensificada com chegada do inverno amazônico