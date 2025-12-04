Ocorrência

Área foi isolada pela Polícia Militar

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado preso em uma ecobarreira localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a manhã desta quinta-feira (4).

Não há informações sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele aparece no meio do lixo, preso à ecobarreira.

Em outra imagem, é possível ver a área isolada pela Polícia Militar, que aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros para remover o corpo do igarapé.

A vítima será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

