Atuação recente do camisa 10 recebe elogios da mídia estrangeira em meio à luta do Santos contra o rebaixamento

Neymar voltou a liderar o Santos em campo e ganhou manchetes ao demonstrar regularidade e impacto decisivo na reta final do Brasileirão. A reação do camisa 10, marcada por gols, assistência e disposição para jogar mesmo lesionado, chamou a atenção da imprensa internacional, que celebrou seu retorno em grande forma.

“Neymar está se redimindo. Todas as críticas e punições que sofreu ao longo da temporada ficaram para trás. Ele já tem cinco gols e uma assistência nos últimos três jogos. Está em chamas, em sua melhor forma desde que retornou ao Brasil no início do ano. Quando o Santos mais precisa dele, seu ‘filho pródigo’ aparece. O ‘eu vou, mas eu volto’ ganha um significado ainda mais profundo. Neymar é eterno. Neymar é o Rei”, destacou o jornal.

O Olé, da Argentina, classificou o desempenho do craque como “heróico”.

“A atuação de Neymar até agora é heroica. O craque brasileiro passou de alvo de críticas a salvador do Santos. Apesar de sofrer com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, ele decidiu encarar as últimas partidas do Brasileirão mesmo assim, e de que maneira! Ele tem sido fundamental para ajudar seu time a evitar o rebaixamento”, exaltou o diário.

Marca aponta pressão para convencer Ancelotti

O Marca, da Espanha, reconheceu o “alto nível de jogo” apresentado por Neymar, mas ressaltou o desafio do atleta para reconquistar espaço na Seleção Brasileira.

“O artilheiro da Seleção Brasileira vem jogando sob pressão, já que seus problemas no joelho são evidentes, numa tentativa de convencer o técnico da Canarinha, Carlo Ancelotti, a convocá-lo para a Copa do Mundo de 2026. O treinador, no entanto, deixou claro em declarações repetidas que só convocará jogadores que estejam a 100% da sua capacidade física”, disse.

Situação do Santos no Brasileirão

A vitória deu fôlego ao Santos na luta contra o rebaixamento. O último confronto da equipe de Vojvoda será contra o Cruzeiro, e uma vitória garante matematicamente a permanência na Série A.

Em caso de empate, o time dependerá do resultado do duelo entre Vitória e São Paulo:

Vitória deve empatar ou perder, ou

Vencer por diferença inferior a dez gols.

*Com informações da CNN Brasil.

