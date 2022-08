Homem é preso por transportar corpo esquartejado em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Bruno Ferreira Lima, de 27 anos, foi preso na noite desta terça-feira (2), durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime aconteceu no último domingo (31), ocasião em que por volta das 6h, a vítima até o momento não identificada, teve o corpo transportado por Bruno na área do Centro de Manaus, até chegar na rua Luiz Antony onde foi colocado. Após ser jogado na rua, o corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia.

Conforme relatou a delegada Marília Campelo, a vítima foi encontrada dentro de um saco plástico. O cadáver estava com sinais de tentativa de esquartejamento. A vítima ainda não identificada se trata eles um homem de pele clara, estatura mediana e uma tatuagem grande no peito escrito “Marlene”.

Ainda de acordo com a delegada, após as investigações a polícia chegou na localização de Bruno que ao ser preso relatou aos investidores que não teve participação no crime. O suspeito informou que foi abordado por dois homens na área do Centro, que deram uma quantia a ele para que ele levasse o corpo até o local em que foi encontrado.

“Ele nega que tenha praticado a execução da vítima. Mesmo que ele tenha apenas transportado o corpo isso é crime”, explicou a delegada.

Os dois homens apontados como os executores do crime ainda não foram localizados. De acordo com a DR. Marília Campelo, após ser morto os autores tentaram esquartejar seu corpo, porém, a polícia acredita quenão concluíram por conta da faca que não estava amolada.

Bruno foi preso e apresentado na sede da DEHS onde prestou depoimento. Logo após foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de corpo de delito e depois retornou para a carceragem policial onde fica à disposição da Justiça. As investigações sobre o caso continuam em andamento.

