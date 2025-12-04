Pet

Em apenas dois meses, o Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM) realizou 70.755 procedimentos e cadastrou 9.181 animais, consolidando-se como uma das maiores estruturas públicas de atendimento veterinário do país.

Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), em apenas dois meses de funcionamento, o Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM) já realizou 70.755 procedimentos, consolidando-se como uma das maiores estruturas de atendimento veterinário público do país. No período, 9.181 animais já foram cadastrados no sistema da unidade, refletindo a alta procura pelos serviços.

Atendimentos e procedimentos realizados

Durante o período, foram contabilizados 7.404 atendimentos clínicos e consultas especializadas, além de 1.686 cirurgias, 2.302 procedimentos anestésicos e 1.746 exames de ultrassonografia. O hospital também registrou 6.018 exames de raio-X e 49.435 procedimentos de enfermagem, que englobam desde exames laboratoriais e aplicações de medicamentos até internações e testes rápidos.

“Esse balanço dos atendimentos evidencia a dimensão do trabalho desenvolvido dentro e fora do hospital veterinário. Os números reforçam a importância do HPVet-AM como uma política pública dedicada à causa animal, garantindo acesso gratuito a serviços essenciais, fortalecendo a saúde pública e promovendo mais qualidade de vida para os animais e seus tutores em todo o Amazonas”, destacou a secretária de Estado de Proteção Animal, Joana Darc.

A unidade, localizada na avenida Mário Ypiranga, 72, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, é administrada pelo Governo do Amazonas, por meio da Sepet, que atua na coordenação e execução das políticas destinadas à saúde, proteção e bem-estar dos animais em todo o estado.

Teleatendimento facilita acesso à população

Desde o fim de outubro de 2025, mês de inauguração da unidade, o HPVet-AM passou a oferecer consultas e retornos por meio do serviço de teleatendimento, que já contabiliza 2.164 atendimentos realizados. De acordo com a secretária Joana Darc, a iniciativa integra o plano de ampliação dos serviços prestados pela unidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos veterinários e otimizar a demanda presencial.

“Estamos ampliando nossos atendimentos e melhorando nossos serviços, que agora contam com teleatendimento, principalmente para aqueles animais cujo retorno pode ser feito pela internet. Assim, avançamos por uma determinação do governador Wilson Lima, que cuida da saúde pública do Amazonas como um todo, unindo saúde humana, animal e meio ambiente”, afirmou a secretária.

Funcionamento e orientações para tutores

O atendimento aos cães e gatos é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exclusivamente para emergências e urgências. O acesso é organizado por senhas distribuídas a partir das 6h, e os tutores devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, quando necessário, a carteira de vacinação do animal.

A Sepet reforça que, para receber atendimento, o animal deve estar presente na fila junto ao tutor, medida necessária para evitar possíveis golpes e garantir a segurança do serviço.

O funcionamento interno do hospital é ininterrupto, com atendimento 24 horas por dia, já que a unidade mantém mais de 100 animais internados sob cuidados contínuos.

