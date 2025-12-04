Investigação

Atacante do Flamengo é acusado de manipular apostas em jogo de 2023

A Justiça do Distrito Federal determinou, nesta quinta-feira (4), que o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, passe a responder como réu pelo crime de estelionato.

A acusação está ligada a uma investigação sobre suposta manipulação de apostas online. Amigos e parentes do atleta também foram denunciados no mesmo processo.

Detalhes da acusação e investigação

O jogador é suspeito de ter forçado um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, em Brasília, para favorecer familiares que haviam feito apostas.

A decisão foi tomada pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que aceitou recurso do Ministério Público para incluir Bruno Henrique em um processo por estelionato.

Em julho, o atacante já havia se tornado réu em primeira instância, mas apenas pela acusação de fraude em resultado de competição esportiva.

Por fim, na ocasião, o juiz responsável rejeitou a parte da denúncia que envolvia estelionato. Além disso, com o recurso do MP, essa questão agora será analisada judicialmente.

Posição da defesa

De acordo com informações da Agência Brasil, a defesa de Bruno Henrique pretende recorrer da decisão e reafirmou a inocência do jogador.

“A defesa do atleta recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou recurso do MPDFT para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria decisão fundamentada do juiz de primeira instância”, disse o advogado.

