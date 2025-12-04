Santo Antônio do Içá

A droga estava oculta em caixas de papelão, misturado a pacotes de bolachas e sacos de pirulitos.

Sete tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 15,35 kg, foram apreendidos pela Polícia Federal dentro de caixas de papelão, misturados a pacotes de bolachas e sacos de pirulitos. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina em embarcação atracada no porto de Santo Antônio do Içá, na quarta-feira (3).

Como a droga foi introduzida

O entorpecente estava oculto em duas caixas, identificadas pelos agentes no interior do barco, que partiu de Tabatinga com destino a Manaus.

Análises do sistema de monitoramento do barco revelaram que, no dia anterior, enquanto a embarcação estava atracada em Benjamin Constant, dois homens não identificados introduziram clandestinamente as caixas. Um deles carregou a primeira caixa, retornando minutos depois para receber a segunda, entregue por outro indivíduo que permaneceu do lado de fora.

Investigação em andamento

O material foi apreendido e as imagens do incidente preservadas. A Polícia Federal segue investigando para identificar os responsáveis e esclarecer a origem e o destino da droga.

