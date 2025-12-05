Alerta

Polícia Civil do Amazonas alerta sobre cuidados ao escolher profissionais de estética não regularizados

No início de novembro, o 16º Distrito Integrado (DIP) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um dentista investigado por aplicar procedimentos estéticos não autorizados em pacientes e realizar transferências bancárias indevidas após sedá-las. A Polícia Civil reforça a importância de cuidados ao escolher profissionais de estética não regularizados.

Segundo a delegada Deborah Barreiros, é essencial verificar a formação, registro e histórico do profissional, assim como confirmar se o estabelecimento possui alvará de funcionamento e atende às normas de higiene.

“Ao escolher o profissional, é fundamental exigir explicações claras sobre todas as etapas do procedimento, incluindo orientações prévias e posteriores. Nunca aceite sedação ou medicação sem compreender exatamente o que será administrado”, explicou a delegada.

Ela também ressaltou que os pacientes devem questionar sobre os produtos utilizados e confirmar se possuem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essas medidas ajudam a garantir segurança, ética e conformidade com normas sanitárias.

Em caso de serviços irregulares, a delegada orienta que a vítima busque o conselho regional da categoria profissional, registre ocorrência em delegacia para exames de corpo de delito e formalize denúncia no Ministério Público. Essas ações garantem a apuração correta dos fatos.

As investigações sobre o caso do dentista continuam. Novas vítimas devem comparecer ao 16º DIP, localizado na rua Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, para formalizar o procedimento policial.

