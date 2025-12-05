Denúncia

Toda a ação foi presenciada pelo irmão mais novo de 7 anos, que entrou no local no momento do fato

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (4), pelo crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição contra a própria enteada de 11 anos. A prisão ocorreu no bairro São Francisco, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as diligências tiveram início após a mãe da criança chegar de viagem de Manaus e receber o relato da criança que teria sido abusada pelo padrasto. Na ocasião, o homem ofereceu uma quantia de R$ 20 para que não fosse denunciado.

Em escuta especializada, a vítima contou que, no mesmo dia da prisão, o autor a levou para um quarto da casa e agarrou a força para poder praticar atos libidinosos contra ela. Toda a ação foi presenciada pelo irmão mais novo de 7 anos, que entrou no local no momento do fato.

Segundo a delegada, o autor passou a oferecer doces e demais recompensas para que as crianças não contassem nada a sua mãe.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

