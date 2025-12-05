Ocorrência

A empresária Francisca La Roque foi localizada, em estado de choque, na manhã desta sexta-feira (5) em uma área de mata próxima ao Museu da Amazônia (Musa), após ter sido raptada na noite de quinta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Civil, Francisca foi libertada pelos suspeitos na manhã desta sexta e conseguiu pedir ajuda a pessoas que passavam pelo ramal. Ela entrou em contato com os familiares, que imediatamente chamaram a polícia.

Segundo a vítima, o sequestro aconteceu por volta das 22h30 de quinta-feira, quando a empresária chegava em casa no bairro Lago Azul. Os suspeitos a abordaram e a levaram em seu próprio carro, que foi localizado na madrugada desta sexta-feira no bairro Aliança com Deus. Após ser resgatada, Francisca prestou depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Ainda segundo informações, a empresária já havia sido vítima de roubo há duas semanas, quando criminosos invadiram sua residência e a obrigaram a realizar transferências via Pix. O valor foi posteriormente estornado pelo banco.

