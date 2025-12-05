Entretenimento

Fusão entre Netflix, Warner Bros. e HBO exigirá análise regulatória rigorosa nos Estados Unidos e em outros países

A Netflix saiu vencedora na disputa pela aquisição da Warner Bros. e da HBO. Na manhã de sexta-feira (5), a empresa anunciou ter fechado um acordo com a Warner Bros. Discovery para comprar o estúdio de cinema e televisão, além de ativos como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões. O anúncio provocou impacto em Hollywood e mudou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também controla a CNN.

A Warner Bros. Discovery segue com seus planos de se dividir em duas empresas de capital aberto em 2026. Após a divisão, a Netflix pretende adquirir a parte da Warner. A outra parte, chamada Discovery Global, abrigará a CNN e outros canais a cabo.

A fusão entre Netflix, Warner Bros. e HBO exigirá análise regulatória rigorosa nos Estados Unidos e em outros países. Caso seja aprovada, a combinação criaria um gigante do entretenimento por streaming e encerraria uma das maiores rivalidades da indústria de mídia na última década.

Um relatório recente do Bank of America destacou: “Se a Netflix adquirir a Warner Bros., a guerra do streaming estará efetivamente encerrada. A Netflix se tornaria a potência global indiscutível de Hollywood, superando até mesmo sua posição já elevada.”

Nas últimas semanas, a Paramount era apontada como favorita no leilão da WBD. Executivos da empresa buscavam comprar toda a Warner Bros. Discovery, incluindo ativos de TV a cabo, confiantes na proposta e no relacionamento com o ex-presidente Trump.

No entanto, a Netflix surpreendeu ao apresentar duas ofertas ousadas no início da semana, que a colocaram à frente das propostas da Paramount, segundo fontes familiarizadas com o assunto. A empresa também aceitou a mesma multa rescisória onerosa proposta pela Paramount, o que significa que o comprador precisará pagar bilhões de dólares caso o negócio não seja concluído.

O maior desafio será a aprovação regulatória. Qualquer transação entre Netflix e WBD será analisada pelo governo americano, e analistas preveem possíveis batalhas políticas e jurídicas. Alguns políticos já expressaram preocupação com a concentração de poder no setor.

O senador Mike Lee escreveu no X: “Tomar conhecimento da ambição da Netflix de comprar sua verdadeira ameaça competitiva — o negócio de streaming da WBD — deveria soar o alarme para as autoridades antitruste em todo o mundo. Essa potencial transação, caso se concretize, levantaria sérias questões de concorrência — talvez mais do que qualquer outra transação que eu tenha visto em cerca de uma década.”

Enquanto isso, a Paramount e a Comcast, outras gigantes da mídia que também apresentaram propostas pela WBD, podem seguir negociando. A saga, portanto, ainda está longe de terminar.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Netflix mais cara? Câmara aprova projeto que taxa plataformas de streaming no Brasil